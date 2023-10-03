СК обвинил главу ГУР Украины Буданова в терактах на территории России

Всего следователи насчитали больше сотни ударов с воздуха по гражданским объектам в России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в терактах на территории России четверым представителям высшего военного руководства Украины. В их числе - глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Обвинения предъявлены командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Их всех обвиняют в совершении террористических атак беспилотными летательными аппаратами на объекты гражданской инфраструктуры по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Обвинения касаются атак, которые были совершены беспилотниками самолетного типа в Москве и Московской области, Крыму и Севастополе, в Ростовской, Белгородской, Брянской областях и в других регионах. Всего следователи насчитали больше сотни ударов с воздуха в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Всех фигурантов уголовного дела в ближайшее время заочно арестуют и объявят в розыск. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК России. Сообщается, что следователи собрали достаточные доказательства их причастности к этим терактам.

Ранее ФСБ России сообщило, что два украинских летчика легкомоторной авиации военной разведки признались в совершенных и планируемых терактах на территории России.