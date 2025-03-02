Макрон заявил, что Киеву выделят пакет помощи на сотни миллиардов евро

Европейские страны могут выделить Украине финансовую помощь, исчисляемую сотнями миллиардов евро. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, это может произойти уже 6 марта во время саммита ЕС.

По его словам, одна из задач мероприятия - это дать Еврокомиссии полномочия для начала масштабного совместного финансирования в ближайшем времени.

«Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность», - заявил Макрон в интервью La Tribune, его слова приводит RT.

Как сообщало 18 февраля издание Politico, в планах Евросоюза выделить Украине шесть миллиардов евро военной помощи.

Очередной пакет помощи ЕС все еще обсуждается, его сумма может достигать десяти и более миллиардов евро. Уточнялось, что в пакет помощи войдет от полутора миллиона артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны.

Такая помощь киевскому режиму может стать одним из крупнейших пакетов военной поддержки со стороны ЕС. Так европейские страны отреагировали на прошедшие американо-российские переговоры в саудовской столице Эр-Рияде.