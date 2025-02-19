Увидеть представителей делегаций России и США за столом переговоров оказалось необычным для журналистов британской корпорации BBC, а ее аналитики отметили, что Москва в Эр-Рияде выглядела для всего мира так, будто она диктовала условия. Похожие нарративы звучали и в свежем выпуске газеты The Telegraph. Там констатировали, что РФ сейчас находится в выигрышном положении, отчего настроение у Зеленского стало мрачным.

На выигрышные позиции Москвы обратила внимание и глава евродипломатии Кая Каллас и следом попросила партнеров сосредоточиться на поддержке Киева «на поле боя». Такие воинственные настроения сохраняют некоторые европейские страны и продолжают настаивать на участии в переговорах по Украине.

«Сейчас ключевой момент. Идут многочисленные совещания с разными важными партнерами. Участие всех их необходимо для достижения справедливого результата. Мы еще раз напоминаем, что никакое решение по Украине не может быть принято без участия нее и без Европейского союза», - сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакер.

Диалог Москвы и Вашингтона внес коррективы в европейскую политику. Президент Франции, еще недавно призывавший отправить войска на Украину, после встречи в Эр-Рияде свою позицию ловко поменял. Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ такую возможность не исключил, но заявил, что сейчас разворачивать контингент никто не собирается.

Ветер перемен подул и из других стран ЕС. А вот британский премьер-министр Кир Стармер со своей воинственной риторикой все еще в авангарде недоброжелательной части европейского блока. Помимо сухопутных подразделений, он не исключил отправку и военно-воздушных сил.

«Европейский союз не потянет противостояние с Россией. Было заявлено, что 75% мощи всего Евросоюза - это Штаты, блока НАТО. Все иллюзии Кира Стармера останутся лишь иллюзиями. На фоне эти заявлений, я думаю, и британский народ не поддержит правительство», - отмечает политолог Евгений Михайлов.

Пока Москва и Вашингтон за столом переговоров после нескольких лет молчания добиваются прекращения украинского конфликта, в ЕС согласовали 16-й пакет санкций. Он в том числе остановит вещание восьми российских СМИ и отключит еще 13 банков от международной платежной системы.