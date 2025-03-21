Пока Владимир Зеленский ожидает переговоров о прекращении огня и окончаний боевых действий на Украине, ему следует вспомнить как пресмыкаться, так выразился американский политолог Грэхам Аллисон в своей колонке Foreign Policy.

«Если бы я консультировал Зеленского, я бы посоветовал ему практиковать пресмыкание таким образом, чтобы подобное поведение со стороны Марка Цукерберга показалось достойным», - отметил политолог.

Он считает, что пример по заискиванию главе киевского режима может показать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, упомянув его встречу с президентом США Дональдом Трампом в середине марта.

«Украине не уйти от тени российской мощи, как Канаде или Мексике — от американской. Он мог бы изучить опыт Казахстана, Монголии и Финляндии — все они могут преподать ему уроки уважения», - заявил эксперт.

Ранее, 28 февраля состоялись переговоры между Зеленским и Трампом, разговор закончился словесной перепалкой. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов мирно урегулировать текущий конфликт. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, лидер Украины проявил неуважение к Соединенным Штатам и не желал обсуждать мирное решение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту перепалку сказал, что «Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей».