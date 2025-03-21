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Telegraph: Британия задумалась об отправке Украине истребителей Typhoon

В случае отправки британских солдат на Украину истребители обеспечат им «верхнее прикрытие».
Дарья Ситникова 2025-03-21 06:01:06
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

В четверг на встрече в постоянном объединенном штабе, который осуществляет планирование и контроль всех зарубежных военных операций Великобритании, обсудили отправку британских истребителей Typhoon на Украину. Они помогут обеспечить воздушное прикрытие наземных войск. Об этом сообщает газета Telegraph.

Высокопоставленный источник в британских ВВС сообщил изданию, что этот вопрос обсуждался на встрече на случай ввода британских солдат на Украину, так как им «будет требоваться верхнее прикрытие».

«Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им воздушное прикрытие», - сказал источник.

С их слов, британские ВВС могут предоставить либо истребители Typhoon, либо американские F-35.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска на Украине на неопределенный срок. Вместе со своими союзниками Францией, Турцией, Канадой и Австралией они обсуждают возможность отправить на Украину около 30 тысяч военнослужащих. Другие страны, в свою очередь, помогут с оружием и логистикой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине. Он подчеркнул, что страны, которые планируют отправить своих миротворцев на Украину, считают Россию своим врагом. Также он назвал наглостью планы ЕС по отправке войск на эту территорию.

#Украина #НАТО #Британия #typhoon #стармер
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