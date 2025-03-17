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Times: Стармер планирует бессрочно отправить миротворцев на Украину

Стармер заявил о готовности взять на себя бессрочное обязательство по размещению британских войск на Украине на неопределенный срок.
Виктория Бокий 2025-03-17 06:54:48
© Фото: Monika Skolimowska, dpa-Zentralbild, Globallookpress

Великобритания планирует отправить своих миротворцев на Украину на неограниченный срок. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, пишет RT.

По данным The Times, Стармер готов взять на себя бессрочное обязательство по размещению британских войск на «столько, сколько потребуется, вместе с западными союзниками».

Уточняется, что Великобритания вместе со своими союзниками - Францией, Турцией, Канадой и Австралией - обсуждает планы по отправке на Украину около 30 тысяч военнослужащих.

Отмечается, что другие страны, в свою очередь, готовы «помочь с оружием и логистикой».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине. Он подчеркнул, что страны, которые хотят отправить своих миротворцев на Украину, считают Россию своим врагом. Также он назвал наглостью планы ЕС по отправке войск на эту территорию.

#Украина #Миротворцы #Великобритания #лондон #отправка войск #кир стармер
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