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WSJ: Швеция готовит военных для противостояния с Россией в Арктике

В Швеции появились элитные войска, которые готовы противостоять России в Арктике.
Дарья Ситникова 2025-03-21 02:13:07
© Фото: Sgt. Lianne Hirano Keystone Press Agency

Швеция занялась подготовкой элитных войск на севере страны в целях противостояния России в Арктике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

На видео можно увидеть часть процесса подготовки. Войска тренируются стрелять во время езды на лыжах и нападать из засады. По словам издания, Швеция «обучает новое поколение военных» для ведения боевых действий в условиях Арктики.

Шведские военные считают только одну страну своим потенциальным противником. По их словам, единственная угроза для Швеции - это Россия. Газета подчеркнула, что у РФ есть преимущество над НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени.

Подготовка шведских военных на севере страны рассчитана на поддержку Финляндии и Норвегии в случае начала боевых действий на их территории. Также известно, что на территории Швеции проходят обучение еще и иностранные военные, например, американцы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о необходимости усилить присутствие НАТО в Гренландии, поскольку он видит «угрозу» со стороны России и Китая. По его словам, изменение климата Арктического региона позволит открыть новые судоходные пути, «к которым Китай и Россия проявляют большой интерес».

Также Канада недавно заявила, что планирует усилить военное присутствие в Арктическом регионе. В их план входит создание северных центров оперативной поддержки в Икалуите, Инувике и Йеллоунайфе.

#Россия #войска #арктика #НАТО #Швеция #норвегия #Финляндия
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