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Шольц: НАТО следует усилить присутствие в Гренландии из-за РФ и КНР

Канцлер Германии указал на большой интерес со стороны России и Китая к Арктическому региону.
Елизавета Кондрикова 2025-02-08 08:02:33
© Фото: Kira Hofmann, PHOTOTHEK Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Гренландии, так как он видит «угрозу» со стороны России и Китая. При этом политик не упомянул в этой связи Соединенные Штаты, которые хотят присоединения острова.

«Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес... На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии», - сказал Шольц в интервью RND.

Он призвал «держать спину прямо и говорить ясно» в ответ на вызовы, с которыми сталкивается Дания. Одновременно с этим немецкий канцлер отметил готовность «делать все возможное» для сохранения союзнических отношений с Вашингтоном.

При этом ранее датский депутат отмечал, что Дания может обратиться в России в случае эскалации ситуации с Гренландией и проявления агрессии со стороны США. Он выразил уверенность в том, что в Москве призыв Дании о помощь будет услышан.

#Россия #в стране и мире #арктика #сша #ФРГ #Гренландия #Олаф Шольц #Дания
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