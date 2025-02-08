Шольц: НАТО следует усилить присутствие в Гренландии из-за РФ и КНР

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Гренландии, так как он видит «угрозу» со стороны России и Китая. При этом политик не упомянул в этой связи Соединенные Штаты, которые хотят присоединения острова.

«Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес... На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии», - сказал Шольц в интервью RND.

Он призвал «держать спину прямо и говорить ясно» в ответ на вызовы, с которыми сталкивается Дания. Одновременно с этим немецкий канцлер отметил готовность «делать все возможное» для сохранения союзнических отношений с Вашингтоном.

При этом ранее датский депутат отмечал, что Дания может обратиться в России в случае эскалации ситуации с Гренландией и проявления агрессии со стороны США. Он выразил уверенность в том, что в Москве призыв Дании о помощь будет услышан.