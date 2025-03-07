В минобороны Канады заявили об увеличении военного присутствия в Арктике

Канада намерена усилить военное присутствие в Арктическом регионе, создав северные центры оперативной поддержки в Икалуите, Инувике и Йеллоунайфе. Они будут оборудованы взлетно-посадочными полосами и складами с необходимой техникой, оборудованием и другим имуществом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

«Центры позволят канадским вооруженным силам более эффективно отстаивать суверенитет страны и поддерживать увеличение круглогодичного присутствия», - отметили в ведомстве.

Оттава планирует в течение 20 лет потратить на создание центров 2,67 миллиарда канадских долларов.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп несколько раз предлагал Канаде войти в состав США в качестве 51-го штата. По его мнению, это избавит жителей страны от высоких налогов, тарифов и субсидий.

Канадские власти крайне нервно отреагировали на это предложение. Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что этого не будет никогда.

В ответ Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Канада изображена в составе США.