Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не примкнет к оказанию помощи Украине - ни финансовой, ни военной.

Такое предупреждение словацкий политик сделал в запрещенной в России социальной сети Facebook*.

«Словакия не примет участие ни в какой военной и финансовой помощи со стороны Евросоюза Украине», - написал Фицо.

По его словам, власти Словакии настаивают на важности немедленного прекращения огня на Украине и сомневаются в реалистичности стратегии «мира через силу».

Фицо не впервые выражает несогласие с политикой оказания всяческой помощи киевским властям. Так, в конце января он пригрозил Зеленскому заблокировать помощь Украине и подчеркнул, что проголосует против финансовой помощи в Евросовете, если украинский политик не возобновит транзит газа. Также он называл страны Евросоюза слугами Зеленского.

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