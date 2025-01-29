Премьер Словакии пригрозил Зеленскому заблокировать помощь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому заблокировать в Евросовете финансовую помощь Украине, если Киев не возобновит транзит газа. Видео выступления словакского политика опубликовано в соцсети Facebook* (запрещен в России).

«Я настаиваю: если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину - неважно, словацкий ли это газ или другой - и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И так заблокирую финансовую помощь Украине», - подчеркнул он.

Ранее Фицо уже предупреждал, что Словакия может принять ответные меры за остановку Украиной транзита газа. По его словам, Братислава может прекратить поставки гуманитарной помощи, в том числе той, которую уже одобрило правительство.

Причиной таких угроз стали недавние действия Киева: с 1 января 2025 года перестало действовать соглашение о транзите российского газа, и Украина отказалась продлевать его.

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