Reuters: США сделали исключение для Словакии по оплате российского газа

США дали исключение для Словакии, благодаря этому страна сможет проводить платежи за российский газ через Газпромбанк. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Словакия получила от США продление до мая исключений, позволяющих ей осуществлять платежи России», - сообщило агентство.

Ранее, 21 ноября прошлого года США ввели санкции против Газпромбанка и его шести иностранных дочерних структур. Но в декабре Соединенные Штаты сделали исключения для Турции, Венгрии и Словакии. Эти страны вновь могут проводить оплату за российский газ.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что во время решения этого вопроса было налажено сотрудничество с этими тремя странами.

Также в четверг агентство Bloomberg сообщило, что США продлили исключение Турции из санкций против Газпромбанка.