Сийярто: Венгрия нашла способ оплатить энергоресурсы из России

В Будапеште нашли способ оплатить российские энергоресурсы в обход западных санкций против Газпромбанка. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег. Так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам дипломата, эта проблема имела технический характер. Подобное не должно происходить в международной политике.

Сийярто также отметил, что Вашингтон пообещал Будапешту пересмотреть решения, принятые предыдущей администрацией.

Напомним, что в ноябре 2024 года в США объявили о новом пакете санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц. В их число также попал Газпромбанк. В МИД Венгрии заявляли о поисках пути решения ситуации с целью продолжения импорта российских энергоресурсов.