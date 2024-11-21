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США расширили санкционный список против РФ

Под санкции попали Газпромбанк, БКС-банк, а также некоторые сотрудники ЦБ РФ.
Таисия Кваша 2024-11-21 18:30:52
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

Минфин США ввел санкции против российских банков и сотрудников ЦБ России.

В санкционных списках числятся Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит», банк ДОМ.РФ и другие кредитные организации.

Сообщается, что под санкции также попали глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, первые зампреды Центробанка РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также главы департаментов финансовой стабильности и финансовых технологий Елизавета Данилова и Кирилл Пронин.

Всего под санкциями США на данный момент числятся более 100 российских физических и юридических лиц. Ранее Минфин США ввел санкции против RT, а также Дмитрия Киселева и агентства «Россия сегодня». Причина введения санкций заключалась якобы во вмешательстве в выборы стран по всему миру, однако доказательства не были приведены.

#в стране и мире #ЦБ РФ #российские банки #санкции США #минфин сша
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