США расширили санкционный список против РФ

Минфин США ввел санкции против российских банков и сотрудников ЦБ России.

В санкционных списках числятся Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит», банк ДОМ.РФ и другие кредитные организации.

Сообщается, что под санкции также попали глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, первые зампреды Центробанка РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также главы департаментов финансовой стабильности и финансовых технологий Елизавета Данилова и Кирилл Пронин.

Всего под санкциями США на данный момент числятся более 100 российских физических и юридических лиц. Ранее Минфин США ввел санкции против RT, а также Дмитрия Киселева и агентства «Россия сегодня». Причина введения санкций заключалась якобы во вмешательстве в выборы стран по всему миру, однако доказательства не были приведены.