Трамп: во вторник мы опубликуем 80 000 страниц материалов об убийстве Кеннеди

Во вторник обнародуют документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», - сказал американский лидер журналистам.

По его словам, в документах будут представлены «порядка 80 тыс. страниц», редактировать их не будут.

Трамп планировал рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще в первый президентский срок, но тогда он уступил призывам ЦРУ и ФБР сохранить некоторые документы в тайне.

Но как Трамп, так и возглавлявший США в 2021-2025 годах Джо Байден предоставили американской разведке дополнительное время на оценку обнародования информации. Это было сделано с целью избежать нанесения ущерба интересам и международным отношениям США.

Как только Трамп вновь вернулся к правлению, он подписал указ о рассекречивании информации об убийстве Кеннеди.

Напомним, Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года, проработав на посту президента менее трех лет. По итогам расследования стало ясно, что убийство совершил Ли Харви Освальд, он был застрелен спустя два дня после задержания.