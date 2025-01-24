Трамп подписал указ о рассекречивании информации об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить информацию об убийствах бывшего главы Белого дома Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

«Это что-то крупное, правда? Много людей ждут этого так долго, годами, десятилетиями», - заявил Трамп после подписания соответствующего указа.

Ранее племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший заявил о своем желании доказать роль ЦРУ в убийстве своего дяди.

Роберт Кеннеди-младший публично поддерживал теории о причастности ЦРУ к смерти бывшего президента США в Далласе в 1963 году и отца в 1968 году в Лос-Анджелесе.

Дональд Трамп обещал рассекретить данные об одном из самых громких убийств в истории США еще в первый президентский срок, но тогда уступил призывам ЦРУ и ФБР сохранить некоторые документы в тайне.