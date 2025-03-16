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Трамп: скоро США рассекретит 2 000 документов об убийстве Кеннеди

Ранее ФБР обнаружило около 2 400 документов, связанных с убийством Кеннеди, которые не были предоставлены комиссии, занимавшейся рассекречиванием.
Анастасия Бобылева 2025-03-16 19:23:45
© Фото: Arnie Sachs - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что в скором времени США рассекретят еще более 2 000 документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Об этом он рассказал в интервью в программе Full Measure.

Он напомнил, что уже рассекретил часть материалов во время своего первого срока на посту президента, и добавил, что уже после этого были обнаружены новые документы. Их публикация, по словам Трампа, состоится в ближайшие несколько недель.

Став президентом США во второй раз, Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании информации об убийствах Джона Кеннеди, а также его брата Роберта Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. Спустя некоторое время после этого Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило около 2 400 документов, связанных с гибелью бывшего американского президента, которые ранее не были предоставлены комиссии, занимавшейся просмотром и рассекречиванием.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #убийство #джон кеннеди
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