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Власти Ирана отвергли обвинения США в поддержке йеменских хуситов

Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что хуситы действуют независимо в принятии своих решений.
Ян Брацкий 2025-03-18 00:32:31
© Фото: Abdulnasser Alseddik ZUMAPRESS.com Global Look Press

Власти Ирана отвергли обвинения США в причастности Тегерана к атакам хуситов. Об этом в своем письме на имя генсека ООН сообщил постпред Ирана при организации Амир Саид Ирвани.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал силовой ответ на дальнейшие нападения. В Иране подобные заявления назвали «безрассудными и провокационными».

«Иран решительно и категорично отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совбеза ООН об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе», - цитирует РИА Новости текст письма постпреда Ирана.

Ранее стало известно о распоряжении президента США начать военные действия против хуситов в Йемене. По мнению главы Белого дома, они причастны к пиратству и нападениям на корабли США.

Число погибших в результате американских ударов по Йемену достигло 53-х человек, раненных около сотни, сообщил накануне представитель Минздрава хуситов.

Командование йеменской шиитской вооруженной группировки «Ансар Алла» пообещало военный ответ американским властям.

#сша #Иран #Йемен #Хуситы #СБ ООН #Эмбарго
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