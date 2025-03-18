Власти Ирана отвергли обвинения США в поддержке йеменских хуситов

Власти Ирана отвергли обвинения США в причастности Тегерана к атакам хуситов. Об этом в своем письме на имя генсека ООН сообщил постпред Ирана при организации Амир Саид Ирвани.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал силовой ответ на дальнейшие нападения. В Иране подобные заявления назвали «безрассудными и провокационными».

«Иран решительно и категорично отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совбеза ООН об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе», - цитирует РИА Новости текст письма постпреда Ирана.

Ранее стало известно о распоряжении президента США начать военные действия против хуситов в Йемене. По мнению главы Белого дома, они причастны к пиратству и нападениям на корабли США.

Число погибших в результате американских ударов по Йемену достигло 53-х человек, раненных около сотни, сообщил накануне представитель Минздрава хуситов.

Командование йеменской шиитской вооруженной группировки «Ансар Алла» пообещало военный ответ американским властям.