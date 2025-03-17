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Уиткофф рассказал, с какими странами Европы США ведут диалог по Украине

Уиткофф заявил, что США контактируют со всеми заинтересованными странами ЕС
Дарья Ситникова 2025-03-17 05:49:49
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress

Вашингтон контактирует со всеми «заинтересованными странами» Европы насчет Украины, об этом сообщил в эфире CNN Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа.

Среди них он выделил Норвегию, Великобританию, Францию и Финляндию.

«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», - сообщает Уиткофф.

Ранее Уиткофф выразил уверенность, что в переговорах по украинским вопросам между Россией и США сокращается дистанция. По его словам, США ожидают, что телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет положительным.

Путин и Уиткофф встретились 13 марта. После этого российский президент сообщил, что из разговора со спецпосланником США он получил дополнительную информацию по Украине.

#Украина #сша #ЕС #переговоры #Уиткофф
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