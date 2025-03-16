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Уиткофф назвал «позитивной» встречу с Путиным

По его словам, президент России Владимир Путин разделяет точку зрения Трампа о необходимости прекращения конфликта на Украине.
Анастасия Бобылева 2025-03-16 16:14:22
© Фото: © CNP AdMedia Global Look Press

Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в четверг продлилась три-четыре часа и была позитивной. Об этом заявил спецпосланник президента США.

«Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный», - приводит его слова телеканал CNN.

По словам Уиткоффа, различия в позициях РФ и США по украинскому конфликту постепенно сокращаются и сейчас он обсуждает с президентом США Дональдом Трампом, как сократить дистанцию еще сильнее.

Уиткофф и Путин встретились вечером 13 марта. Позже российский президент сообщил, что из разговора со спецпосланником США получил дополнительную информацию по Украине. Также в ходе встречи он передал сигналы для американского лидера Дональда Трампа.

#Россия #в стране и мире #сша #Владимир Путин #переговоры #стив Уиткофф
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