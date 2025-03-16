Уиткофф назвал «позитивной» встречу с Путиным

Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в четверг продлилась три-четыре часа и была позитивной. Об этом заявил спецпосланник президента США.

«Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный», - приводит его слова телеканал CNN.

По словам Уиткоффа, различия в позициях РФ и США по украинскому конфликту постепенно сокращаются и сейчас он обсуждает с президентом США Дональдом Трампом, как сократить дистанцию еще сильнее.

Уиткофф и Путин встретились вечером 13 марта. Позже российский президент сообщил, что из разговора со спецпосланником США получил дополнительную информацию по Украине. Также в ходе встречи он передал сигналы для американского лидера Дональда Трампа.