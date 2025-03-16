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Уиткофф: Трамп может позвонить Путину на следующей неделе

Ранее Дональд Трамп назвал проходившие с Путиным переговоры по Украине «продуктивными».
Глеб Владовский 2025-03-16 16:15:31
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Американский президент Дональд Трамп может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Я ожидаю, что на этой (начинающейся с 17 марта неделе - Прим. Ред.) неделе состоится разговор между двумя президентами», - заявил он в эфире телеканала CNN.

Уиткофф также подчеркнул, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал «продуктивными» переговоры с российским лидером по Украине.

Напомним, вечером, 13 марта, Путин принял спецпосланника президента США. Отмечается, что Москва получила от Вашингтона дополнительную информацию по Украине. Путин также передал сигналы для американского президента.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #телефонный разговор #стив Уиткофф
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