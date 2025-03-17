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Каллас: Сирия и соседние страны могут получить почти 6 миллиардов евро от ЕС

ЕС и партнеры пообещали Сирии и соседним странам выделить 5,8 миллиарда евро на восстановление, сообщила Каллас.
Дарья Ситникова 2025-03-17 23:51:42
© Фото: str XinHua Global Look Press

В Брюсселе по итогам конференции доноров Евросоюз и партнеры обещали Сирии и соседним странам 5,8 миллиардов евро, об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети Х.

«ЕС и его партнеры обещали выделить 5,8 миллиарда евро Сирии и ее соседям. Это финансирование окажет поддержку Сирии в критический переходный период и удовлетворит насущные потребности на местах», - написала Каллас.

Евросоюз, который на протяжении долгих лет бойкотировал правительство Башара Асада, теперь активно ведет диалог с новыми сирийскими властями. Евросоюз пригласил главу МИД переходного сирийского правительства Асаада аш-Шибани на девятый ежегодный форум.

В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии. Сняли ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также был снят запрет на ввоз в Сирию предметов категории люкс для личного пользования из стран союза. ЕС планируют провести оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

Ранее администрация Дональда Трампа и Израиль обратились к правительствам Судана и Сомали с предложением о переселении палестинцев из Газы, как потенциальное место проживания переселенцев рассматривается Сирия.

#сирия #ЕС #восстановление #Башар Асад #кая каллас
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