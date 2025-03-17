Брюссель в изоляции: как в ЕС пытаются сорвать мир на Украине

Второй телефонный разговор Путина и Трампа должен состояться уже завтра - в продолжение визита в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа. По итогам встречи, которую сам он назвал позитивной, и в России, и в США заявили об осторожном оптимизме в отношении украинского урегулирования. Сам Трамп назвал фейком сообщения британского канала Sky News о якобы унизительном 8-часовом ожидании Уиткоффа перед встречей с Путиным. У него, как это заранее было известно, были переговоры с Александром Лукашенко, находившимся в Москве с официальным визитом. Тогда же Владимир Путин хотя и ответил согласием на предложение США о 30-дневном прекращении огня, предложил обсудить нюансы, в том числе, во время предстоящего телефонного разговора с Трампом.

«Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», - сказал Путин.

Сам Уиткофф опроверг обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в неискренности Москвы к переговорам. В интервью Parisien глава Пятой республики заявил о том, для размещения на Украине европейских военных - под видом наблюдательной миссии - не требуется согласия России, а отказ Москвы поддержать это предложение, по его словам, свидетельствует о дальнейшем стремлении к конфронтации.

«Печально, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимой информацией из первых рук. Но я не собираюсь комментировать заявление Макрона, потому что не слышал его», - заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

На самом деле для ввода миротворцев нужно согласие каждой из сторон или резолюция Совбеза ООН, где у России, как известно, право вето. Уиткофф рассказал, что встреча с Путиным продолжалась по меньшей степени три часа и по ее итогам заявил о «значительном прогрессе». Теперь, выражаясь языком западных партнеров, мяч снова на стороне Соединенных Штатов.

«С Россией у нас все идет хорошо. Мы посмотрим, сможем ли мы сделать какое-то заявление ко вторнику. Тогда я поговорю с президентом Путиным. За выходные мы проделали большую работу и хотим понять, сможем ли мы завершить этот конфликт. Может, получится, может, нет. Однако, я думаю, у нас очень хорошие шансы», - высказался американский лидер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор с Трампом, действительно, готовится. Но отказался раскрыть круг тем для возможного обсуждения.

«Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговоры двух президентов не подлежат априори обсуждению содержания», - отметил Песков.

По сообщениям американской стороны, речь может зайти о Запорожской атомной электростанции. Как заявил сегодня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через территорию Украины - то есть традиционным маршрутом - опасно. В последний раз Киев предупреждали об этом вскоре после очередных обстрелов - 12 декабря на внеочередной сессии агентства по атомной энергии.

«Но с учетом пожеланий секретариата агентства мы дали еще один шанс украинской стороне, согласились на ротацию 12 февраля. Эта ротация был пущена под откос самым жестоким образом, с использованием тяжелых вооружений против автоколонны. Повторять такие эксперименты, честно говоря, мы не будем готовы», - сказал Ульянов.

А в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Вашингтон проинформировал Москву о готовящейся операции против хуситов в Красном море. Но кроме этого обсудили, как сказано, и ход реализации взаимопонимания по итогам встречи в Саудовской Аравии 18-го февраля.

«Я уверен, скоро нам будет о чем объявить. Могу гарантировать это. Есть сложности. Никто не говорит, что все легко. Но я хочу, чтобы все понимали: план «А» состоит в том, чтобы прекратить боевые действия. Затем мы сможем перейти к плану «Б», который заключается в том, чтобы собрать всех за столом переговоров и найти способ окончательно завершить этот конфликт таким образом, чтобы соглашение было прочным и приемлемым для каждой стороны», - прокомментировал Рубио.

Россия, рассказал замминистра иностранных дел Александр Грушко, будет настаивать на железобетонных гарантиях безопасности. Целью вбросов по развертыванию западных воинских контингентов на Украине он назвал кампанию по демонизации России. И заявил, что в НАТО и ЕС недооценили решимость Москвы и таким образом совершили ошибку.

Тем временем сегодня главы МИД ЕС в Брюсселе не смогли согласовать новый пакет военной помощи Украине в 40 млрд евро. Против этого уже выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил своих коллег в попытке сорвать украинское мирное урегулирование и заявил о политической изоляции уже не Москвы - Брюсселя.

«Еврокомиссия предлагает потратить еще минимум 20 миллиардов евро на поставки оружия Украине. Естественно, Венгрия не поддерживает такое предложение и не готова в этом участвовать. Мы не позволим тратить деньги венгров для дальнейших поставок оружия, так как их используют для продолжения конфликта», - заявил Сийярто.

Кроме этого против участия в военной миссии и дальнейшей военной помощи Украине высказался и премьер Словакии Роберт Фицо.