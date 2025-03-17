Россия отказалась проводить ротацию инспекторов МАГАТЭ через Украину

Российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через украинскую территорию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Использовать традиционный маршрут опасно», - сказал он.

Москва заявила об этом на сессии МАГАТЭ 12 декабря, добавил Ульянов. Но по просьбе секретариата агентства Киеву дали еще один шанс на ротацию 12 февраля. Тогда процедура была сорвана с использованием тяжелых вооружений против колонны.

«Я не уверен, что мы готовы повторить такие эксперименты», - добавил Ульянов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная по вине Украины на 12 февраля плановая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС снова не состоялась. Причина - провокационные действия Украины, отказавшейся пропустить экспертов.

Кроме того, колонна с российскими военными и специалистами агентства подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу при попытке покинуть станцию.

После этого экспертов на ЗАЭС поменяли через территорию России.