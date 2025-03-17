МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия отказалась проводить ротацию инспекторов МАГАТЭ через Украину

Причина - провокационные действия Киева.
Владимир Рубанов 2025-03-17 16:31:53
© Фото: Минобороны России, РИА Новости

Российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через украинскую территорию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Использовать традиционный маршрут опасно», - сказал он.

Москва заявила об этом на сессии МАГАТЭ 12 декабря, добавил Ульянов. Но по просьбе секретариата агентства Киеву дали еще один шанс на ротацию 12 февраля. Тогда процедура была сорвана с использованием тяжелых вооружений против колонны.

«Я не уверен, что мы готовы повторить такие эксперименты», - добавил Ульянов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная по вине Украины на 12 февраля плановая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС снова не состоялась. Причина - провокационные действия Украины, отказавшейся пропустить экспертов.

Кроме того, колонна с российскими военными и специалистами агентства подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу при попытке покинуть станцию.

После этого экспертов на ЗАЭС поменяли через территорию России.

#Украина #михаил ульянов #МАГАТЭ #ротация #Запорожская АЭС #заэс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 