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Лавров обсудил с госсекретарем США Рубио удары по Йемену

Главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор.
Сергей Лебедев 2025-03-16 09:43:22
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с американским государственным секретарем Марко Рубио. Беседа состоялась в минувшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили восстановление отношений двух государств, о котором договорились на переговорах в Эр-Рияде месяц назад. Отдельно затронули военную операцию США в Йемене.

Марко Рубио проинформировал о решении американского президента ударить по хуситам. В ответ Сергей Лавров призвал к поиску решения проблемы через политический диалог.

Глава МИД РФ заявил, что необходимо немедленно прекратить применение силы.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп объявил о военной операции против хуситов. В результате американских ударов погибли уже по меньшей мере более 30 человек. Число пострадавших превысило 100.

#Сергей Лавров #сша #МИД РФ #Йемен #Госсекретарь #Марко Рубио
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