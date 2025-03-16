Эксперт: за ударами США по хуситам кроется противостояние с Китаем

США, начав военную операцию в Йемене, хотят поддержать Саудовскую Аравию, которая активно борется с хуситами. Таким образом американский президент Дональд Трамп намерен вернуть королевство в орбиту влияния Вашингтона. Об этом в беседе со «Звездой» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Для Трампа отношения с саудитами крайне важны. Тем более, что это одна из тех стран, которые по максимуму закупают американское оружие. Являются поставщиком углеводородов... Задача -максимально поддержать своего союзника и усилить свое влияние в регионе», - говорит собеседник.

Он отметил, что при администрации Джо Байдена отношения США с Саудовской Аравией сильно ухудшились. И это намерен исправить Дональд Трамп, чтобы в последствии навредить своему главному геополитическому противнику - Китаю.

«Трамп, скорее всего, хочет, чтобы Саудовская Аравия ограничила продажу нефти Китаю. А, как известно, королевство продает нефть не за доллары, а за юани», - добавил Константин Блохин.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп отдал приказ об ударах по йеменским хуситам. Этот шаг он объяснил желанием обеспечить безопасность в регионе.