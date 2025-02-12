ВСУ сорвали вторую подряд ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о вновь не состоявшейся плановой ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Прежде из-за киевского режима ротацию отложили на неделю - с 5 на 12 февраля. Со своей стороны Москва обеспечила подготовку к проведению этого мероприятия, отметила Захарова.

«В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», - цитирует ее 360.ru.

По ее словам, утром в назначенный день 12 февраля началась ротация, однако украинские боевики неожиданно заблокировали движение представителей Международного атомного агентства. При этом военнослужащие ВС РФ несколько часов ждали экспертов секретариата МАГАТЭ в заранее оговоренном месте. Однако те так и не приехали.

С начала проведения специальной военной операции в 2022 году и после перехода атомной электростанции в городе Энергодар под контроль российских военнослужащих ЗАЭС постоянно подвергается обстрелам и различным атакам со стороны ВСУ. В январе 2025 года в МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах в районе объекта атомной энергетики.