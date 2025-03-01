МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Директор ЗАЭС рассказал о первой ротации МАГАТЭ по территории России

Ранее ротации экспертов агентства переносились из-за провокаций украинских боевиков.
Глеб Владовский 2025-03-01 20:57:51
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости © Видео: ЗАЭС

Ротация экспертов МАГАТЭ состоялась по территории России. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«По причине провокаций со стороны Украины попытки ротации срывались дважды. В течение февраля между российской стороной и агентством велись активные консультации по решению проблемы», - уточнил он.

Черничук подчеркнул, что Москва предложила маршрут для ротации на территории РФ. Благодаря этому, а также содействию ВС РФ, 27-я миссия МАГАТЭ успешно прибыла на площадку для проведения работы.

Напомним, 12 февраля украинские боевики второй раз подряд сорвали ротацию миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС.

#МАГАТЭ #Запорожская АЭС #провокация всу #ротация миссии МАГАТЭ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 