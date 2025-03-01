Директор ЗАЭС рассказал о первой ротации МАГАТЭ по территории России

Ротация экспертов МАГАТЭ состоялась по территории России. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«По причине провокаций со стороны Украины попытки ротации срывались дважды. В течение февраля между российской стороной и агентством велись активные консультации по решению проблемы», - уточнил он.

Черничук подчеркнул, что Москва предложила маршрут для ротации на территории РФ. Благодаря этому, а также содействию ВС РФ, 27-я миссия МАГАТЭ успешно прибыла на площадку для проведения работы.

Напомним, 12 февраля украинские боевики второй раз подряд сорвали ротацию миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС.