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Танкисты поразили пункт управления дронами ВСУ на Дзержинском направлении

В результате российские штурмовые подразделения смогли продвинуться вперед и овладеть новым опорным пунктом.
2025-02-25 13:05:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Дзержинском направлении. Удар был нанесен с закрытой огневой позиции, что позволило лишить противника возможности координировать атаки дронов и способствовало продвижению российских штурмовиков.

Разведка операторов БПЛА выявила пункт управления дронами ВСУ, откуда регулярно запускались разведывательные и ударные беспилотники, мешавшие продвижению наших бойцов. Экипаж Т-80БВМ оперативно прибыл на позицию и выпустил несколько снарядов по координатам.

Огонь корректировался в режиме реального времени с помощью дрона, что позволило минимизировать расход боеприпасов и гарантированно поразить цель. Выполнив задачу, танк вернулся в тыловой район для пополнения боекомплекта.

Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ вместе с находившимися там расчетами лишило противника возможности использовать дроны на этом участке. А российские штурмовики продвинулись вперед и захватили новый опорный пункт.

Применение танков в роли артиллерии для стрельбы с закрытых огневых позиций показывает их высокую эффективность в борьбе с важными объектами инфраструктуры противника. Российские войска активно используют совместную работу танков и беспилотных летательных аппаратов, что позволяет повышать точность ударов и снижать расход боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #танкисты #МО РФ #Т-80БВМ
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