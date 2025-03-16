Больше 30 человек погибли при ударах США по Йемену

В результате ударов американских военных по йеменской территории погиб по меньшей мере 31 человек. Об этом в воскресенье утром сообщили в созданном хусистами министерстве здравоохранения.

«Еще 101 человек получил ранения», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп приказал своим вооруженным силам начать военные действия против хуситов. Он также пообещал «обрушить такой ад, какого никогда не видели», если не прекратятся атаки на суда в Аденском заливе.

В минувшем январе американский лидер подписал указ, инициирующий признание йеменского движения «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. По его словам, хуситы представляют угрозу.