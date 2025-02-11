ФБР обнаружило засекреченные документы, связанные с убийством Кеннеди

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило около 2 400 документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«ФБР только что обнаружило около 2400 документов, связанных с убийством президента Кеннеди, которые не были предоставлены комиссии, занимавшейся просмотром и рассекречиванием», - говорится в публикации.

Речь идет о том, что, согласно указу президента США Дональда Трампа, документы, касающиеся убийства Кеннеди, должны были рассекретить, однако комиссии, которая этим занималась, предоставили не все материалы. Новые обнаруженные ФБР документы занимают около 14 тысяч страниц. Их содержание не уточняется.

Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года, этот случай породил множество слухов и теорий. Власти США должны были рассекретить данные об этом инциденте к 2017 году, однако во время своего первого срока в качестве президента Дональд Трамп предоставил разведке дополнительное время для оценки того, может ли обнародование навредить интересам или международным отношениям США. Ставший президентом после него Джо Байден также отсрочил публикацию материалов. Лишь в январе 2025 года, снова победив на выборах и став американским лидером, Трамп подписал указ о рассекречивании данных.

Согласно данным расследования, убийство совершил Ли Харви Освальд. В 1959-1960 годах он жил в СССР и работал токарем на заводе в Минске. Там он женился на русской девушке, которая после уехала с ним в США. Действовал ли он в одиночку или был частью чего-то большего, до сих пор неизвестно.