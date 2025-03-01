Глава Госдепа призвал Зеленского извиниться за фиаско в Белом доме

После скандального разговора американского президента Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского в стенах Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский политик должен извиниться.

Американский высокопоставленный дипломат отметил, что извинения должны последовать за фиаско, в которое Зеленский превратил заключение сделки по полезным ископаемым. Об этом Рубио заявил телеканалу CNN.

«Ему не было никакой необходимости приезжать туда и проявлять враждебный настрой. <...> Он должен извиниться за то, что превратил это дело в то фиаско, которым оно для него стало», - резюмировал он.

Тот агрессивный подход украинской стороны, который продемонстрировал глава киевских властей, не способствует заключению сделки, отметил Рубио.

«Складывается впечатление, что Зеленский, возможно, не хочет мирной сделки. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так», - добавил министр иностранных дел США.

В то же время Зеленский сказал Fox News, что не считает нужным извиняться перед президентом Трампом.

На фоне произошедшего напряженного разговора украинского и американского политиков Госдеп США прекратил программу по восстановлению энергосистемы Украины.

Напомним, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома встреча Трампа и Зеленского прошла во враждебной атмосфере и переросла в перебранку. Президент США отчитал лидера Украины, а вице-президент Джей Вэнс усомнился, что украинец проявил достаточную благодарность за поддержку Вашингтона.