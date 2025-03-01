МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Западном берегу ЦАХАЛ обстреляла эвакуировавших людей медиков

Несмотря на договоренность с гуманитарной организацией, израильские вооруженные силы открыли огонь по прибывшим для эвакуации сотрудникам.
Марина Крижановская 2025-03-01 04:47:17
© Фото: PalestineRCS X.com

Израильские вооруженные силы атаковали автомобили Палестинского общества Красного Полумесяца (Palestine Red Crescent Society, PRCS), когда те прибыли для эвакуации раненых в лагерь беженцев Нур-Шамс. Он расположен в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Уточняется, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по медикам, несмотря на договоренность о вывозе людей. О произошедшем написала пресс-служба PRCS в социальной сети X.com.

«Оккупационные силы атаковали группу по управлению рисками стихийных бедствий Палестинского общества Красного Полумесяца, открыв по ним "предупреждающий" огонь боевыми патронами, в то время, когда они направлялись на эвакуацию семьи в Джабаль-аль-Наср в лагере Нур-Шамс в Тулькарме, несмотря на предварительную координацию», - сообщили представители гуманитарной организации.

Кроме обстрела, израильские военные заблокировали представителям PRCS вход и не дали провести эвакуацию, добавили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Напомним, с 21 января ЦАХАЛ приступила к проведению масштабной КТО «Железная стена» в районе города Дженин на севере Западного берега. Через шесть дней, 27 января, там сообщили об аналогичных действиях в городе Тулькарм, а уже 2 февраля военная операция коснулась еще пяти палестинских населенных пунктов там же. Десятки палестинцев уже числятся погибшими.

Напомним, за два дня до операции на Западном берегу Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками и заключенными.

#Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #Обстрел #эвакуация #палестинцы #палестино-израильский конфликт #Палестинское общество Красного Полумесяца #Тулькарм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 