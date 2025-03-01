На Западном берегу ЦАХАЛ обстреляла эвакуировавших людей медиков

Израильские вооруженные силы атаковали автомобили Палестинского общества Красного Полумесяца (Palestine Red Crescent Society, PRCS), когда те прибыли для эвакуации раненых в лагерь беженцев Нур-Шамс. Он расположен в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Уточняется, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по медикам, несмотря на договоренность о вывозе людей. О произошедшем написала пресс-служба PRCS в социальной сети X.com.

«Оккупационные силы атаковали группу по управлению рисками стихийных бедствий Палестинского общества Красного Полумесяца, открыв по ним "предупреждающий" огонь боевыми патронами, в то время, когда они направлялись на эвакуацию семьи в Джабаль-аль-Наср в лагере Нур-Шамс в Тулькарме, несмотря на предварительную координацию», - сообщили представители гуманитарной организации.

Кроме обстрела, израильские военные заблокировали представителям PRCS вход и не дали провести эвакуацию, добавили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Напомним, с 21 января ЦАХАЛ приступила к проведению масштабной КТО «Железная стена» в районе города Дженин на севере Западного берега. Через шесть дней, 27 января, там сообщили об аналогичных действиях в городе Тулькарм, а уже 2 февраля военная операция коснулась еще пяти палестинских населенных пунктов там же. Десятки палестинцев уже числятся погибшими.

Напомним, за два дня до операции на Западном берегу Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками и заключенными.