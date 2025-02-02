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Израиль нанес серию ударов по Дженину, погибли пять палестинцев

Среди погибших оказался 16-летний подросток.
Марина Крижановская 2025-02-02 04:36:40
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress

Удары израильской авиации привели к гибели по меньшей мере пяти палестинцев во вреям рейда на Западном берегу реки Иордан.

Одним из погибших оказался подросток в возрасте 16 лет. О действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израильские военные убили пять человек, включая 16-летнего парня, в результате трех отдельных авиаударов по Дженину на оккупированном Западном берегу», - сообщили журналисты катарского СМИ.

Они отметили, что Израиль нанес удары в то время как 37 палестинцев, включая раненых детей, эвакуируются из Газы в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Он открылся в субботу 1 февраля впервые за девять месяцев.

За 471 день войны между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем погибли 46 913 и ранены 110 750 жителей Газы. Такие итоги 20 января подвел палестинский Минздрав.

#Израиль #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #Дженин #погибли люди
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