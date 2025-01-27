ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Армия Израиля начала контртеррористическую операцию в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля начали контртеррористическую операцию в Тулькарме», - говорится в заявлении.

В сообщении подчеркиваются, что эти действия являются частью продолжающихся усилий по обеспечению безопасности в регионе.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские военные за 15 месяцев военной операции в секторе Газа уничтожили около 20 тысяч боевиков палестинского движения ХАМАС. По его словам, большая часть руководства организации была ликвидирована, начиная с Яхьи Синвара.

До этого палестинский Минздрав подсчитал, что по итогам 471 дня войны между Израилем и ХАМАС были убиты 46 913 жителей Газы, а ранены - 110 750 человек. Более половины из них - это дети, женщины и старики.