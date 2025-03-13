МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Верховный главнокомандующий ВС РФ посетил один из пунктов управления курской группировкой войск.
Сергей Лебедев Артём Желтиков 2025-03-13 08:16:08
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Командующий группировкой войск «Север» и его заместитель накануне доложили российскому лидеру Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Доложили Верховному главнокомандующему о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, вчера Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой войск. В ходе совещания Верховный главнокомандующий ВС РФ призвал в кратчайшие сроки разгромить националистов, находящихся в приграничье.

Главе государства сообщили, что уже освобождено 86% территории Курской области, которую занимали боевики. ВСУ потеряли более 67 тысяч человек и 7 000 единиц техники.

Во время совещания президент призвал относиться к националистам, взятым в плен в приграничье, как к террористам. При этом все должно быть гуманно.

А вот иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.

#освобождение #Курская область #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #Президент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ми-8. Полет в Магадан
2
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
3
СВО. Батальон штурма и разграждения
4
Пожарные в зоне СВО
5
Танковые двигатели. Дизельные
6
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
7
СВО. Инженерные войска
8
Военная приемка во Вьетнаме
9
Народный ОПК
10
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 