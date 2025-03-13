Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Командующий группировкой войск «Север» и его заместитель накануне доложили российскому лидеру Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Доложили Верховному главнокомандующему о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, вчера Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой войск. В ходе совещания Верховный главнокомандующий ВС РФ призвал в кратчайшие сроки разгромить националистов, находящихся в приграничье.

Главе государства сообщили, что уже освобождено 86% территории Курской области, которую занимали боевики. ВСУ потеряли более 67 тысяч человек и 7 000 единиц техники.

Во время совещания президент призвал относиться к националистам, взятым в плен в приграничье, как к террористам. При этом все должно быть гуманно.

А вот иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.