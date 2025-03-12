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Путин назвал террористами тех, кто противодействует РФ в Курской области

Президент РФ подчеркнул, что совершавшие преступления против гражданского населения боевики ВСУ являются террористами, согласно российскому законодательству.
2025-03-12 22:50:55
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что к боевикам ВСУ, взятым в плен в Курской области, следует относиться как к террористам, поскольку они совершали преступления против гражданского населения. Он сказал это в ходе совещания в пункте управления Курской группировки войск.

«Сейчас только что Валерий Васильевич (Герасимов) упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», - отметил Путин.

При этом российский президент призвал гуманно относиться к пленным. По его словам, это правило распространяется на «всех, кто оказался в наших руках».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#терроризм #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #гражданское население
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