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Путин поставил задачу как можно скорее разгромить ВСУ в Курской области

Об этом российский президент сообщил на совещании в пункте управления группировкой «Север».
2025-03-12 21:58:58
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Об этом он сказал в ходе совещания в пункте управления группировкой войск «Север».

«Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия, полностью освободить территорию Курской области», - подчеркнул президент.

Он заявил о необходимости восстановить положение вдоль российской границы и подумать о создании зоны безопасности вблизи границы будущем.

На совещании в пункте управления группировкой «Север» Владимир Путин также заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова. Российскому лидеру сообщили о том, что планы Киева в Курской области провалились, а потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Курская область #Владимир Путин #валерий герасимов #Группировка войск Север
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