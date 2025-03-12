Путин поставил задачу как можно скорее разгромить ВСУ в Курской области

Российский президент Владимир Путин призвал в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Об этом он сказал в ходе совещания в пункте управления группировкой войск «Север».

«Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия, полностью освободить территорию Курской области», - подчеркнул президент.

Он заявил о необходимости восстановить положение вдоль российской границы и подумать о создании зоны безопасности вблизи границы будущем.

На совещании в пункте управления группировкой «Север» Владимир Путин также заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова. Российскому лидеру сообщили о том, что планы Киева в Курской области провалились, а потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.