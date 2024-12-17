Экипажи Ту-22М3 ВКС России выполнили полет над водами Балтики

Минобороны России сообщает о том, что экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России выполнили полет над Балтийским морем.

Как уточняет ведомство, полет выполнялся над нейтральными водами и был плановым. Истребительное сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27. Бомбардировщики находились в воздухе более пяти часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители иностранных государств.

Полеты экипажей дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей проходят регулярно. В Минобороны подчеркнули, что самолеты ВКС России летают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.