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Лавров проинформировал Фидана о попытке удара ВСУ по «Турецкому потоку»

В ночь с 27 на 28 февраля украинские боевики предприняли попытку совершить теракт на газопроводе.
Глеб Владовский 2025-03-01 17:01:39
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал по телефону коллегу из Турции Хакана Фидана о попытке удара ВСУ по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

«В ночь с 27 на 28 февраля киевский режим предпринял попытку атаки компрессорной станции "Русская" на газопроводе «Турецкий поток» с использованием трех беспилотных летательных аппаратов. Все они были ликвидированы средствами ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что Лавров призвал коллегу из Турции использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных терактов, которые уже не первый раз происходят. Фидан заверил Москву, что все необходимые меры будут приняты.

Напомним, последняя попытка украинских боевиков атаковать этот газопровод произошла 13 января. Дежурные средства ПВО сбили все беспилотники в регионе.

#Теракт #Сергей Лавров #МИД РФ #«Турецкий поток» #МИД Турции #Беспилотники ВСУ
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