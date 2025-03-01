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Путин позвонил матери комбата Евтюхина в годовщину подвига псковских десантников

Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер поддерживает теплые отношения с Лидией Евтюхиной.
Глеб Владовский 2025-03-01 16:22:41
© Фото: Александр Казаков РИА новости

Президент РФ Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне - одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя», - заявил он.

Песков подчеркнул, что российский лидер поддерживает теплые отношения с Лидией Евтюхиной. В ходе телефонного разговора Путин дал высочайшую оценку действиям псковских десантников. Он подчеркнул, что их подвиг не забудут никогда.

В пресс-службе Кремля также сообщили, что Путин направил телеграмму участникам памятных мероприятий, посвященных этой годовщине. Он отметил отвагу и мужество воинов-десантников. Они нерушимой стеной встали на пути бандитов и не щадя себя, с честью выполнили свой долг.

Напомним, 1 марта 2000 года в ходе боя с превосходящими силами чеченских боевиков в Аргунском ущелье погибла почти вся 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Комбат был неоднократно ранен, но продолжал командовать боем. В конце концов, он вызвал огонь артиллерии «на себя».

#годовщина #Владимир Путин #псковские десантники #Псковская дивизия ВДВ #марк евтюхин
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