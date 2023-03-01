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В Пскове почтили память десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ

Андрей Аркадьев
16:25 01.03.2023
В ночь на 1 марта 2000 года в бою с террористами в Аргунском ущелье погибла почти вся 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Пскове почтили память 6-й роты десантников, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в неравном бою с боевиками.

Траурные мероприятия также прошли у монумента «Купол» и на кладбище «Орлецы». Собравшиеся возложили цветы к памятным знакам и монументам. В церемонии приняли участие секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замкомандующего ВДВ генерал-майор Леонид Шевченко, военнослужащие.

Первого марта 2000 года в Аргунском ущелье погибла почти вся 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина.

Ценой собственных жизней бойцы больше суток сдерживали натиск террористов. Из 90 военнослужащих выжили лишь шестеро, 22 из них заслужили звание Героя России, 68 награждены орденами Мужества.

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