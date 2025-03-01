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В Пскове почтили память десантников 6-ой роты, погибших в бою с террористами

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского полка вступили в неравный бой с чеченскими террористами в Аргунском ущелье 25 лет назад.
Игнат Далакян 2025-03-01 13:31:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Венки в память о псковских десантниках возложили к мемориалу Защитникам Отечества в Пскове. Бойцы вступили в неравный бой с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье 25 лет назад.

Погибли 84 военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского полка. Они уничтожили более 500 террористов на высоте 776 под Улус-Кертом.

В храме Александра Невского отслужили молебен, родители героев пришли с фотографиями сыновей. В казарме городка 104-го полка создали музей. На каждой кровати берет и табличка с именем. Все осталось на своих местах, как в тот день, когда десантники отправились в свою последнюю командировку.

Отвагу и мужество воинов-десантников отметил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул в своей телеграмме , что бойцы нерушимой стеной встали на пути бандитов и не щадя себя, с честью выполнили свой долг.

#в стране и мире #Псков #возложение венков #6-ая рота #почтили память
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