Песков заявил, что Зеленский «выглядит не очень»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состояние Владимира Зеленского до момента встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Видео с ответом представителя Кремля о том, чувствует ли глава киевского режима себя загнанным в угол, выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», - сказал Песков.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Белом доме. Между лидерами стран возникла перепалка. Как результат, соглашение о редкоземельных металлах подписано не было. Глава киевского режима после скандала спешно покинул резиденцию американского президента.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты на фоне произошедшего рассматривают полную остановку военной помощи Киеву. Также американская сторона прекращает программу по восстановлению энергосистемы Украины и сокращают число сотрудников агентства USAID в стране с 64 до 8.