МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что Зеленский «выглядит не очень»

Дмитрий Песков ответил на вопрос, чувствует ли Зеленский загнанным в угол перед встречей с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
2025-03-01 16:13:30
© Фото: Benoit Doppagne, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состояние Владимира Зеленского до момента встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Видео с ответом представителя Кремля о том, чувствует ли глава киевского режима себя загнанным в угол, выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», - сказал Песков.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу в Белом доме. Между лидерами стран возникла перепалка. Как результат, соглашение о редкоземельных металлах подписано не было. Глава киевского режима после скандала спешно покинул резиденцию американского президента.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты на фоне произошедшего рассматривают полную остановку военной помощи Киеву. Также американская сторона прекращает программу по восстановлению энергосистемы Украины и сокращают число сотрудников агентства USAID в стране с 64 до 8.

#в стране и мире #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #выглядит #не очень
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 