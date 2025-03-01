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Виктор Орбан заявил, что Трамп отстаивал мир на встрече с Зеленским

Венгерский премьер-министр, комментируя диалог Зеленского и Трампа, отметил, что сильные люди создают мир, а слабые - войну.
Анастасия Бобылева 2025-03-01 00:50:10
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал инцидент с Владимиром Зеленским в Белом Доме. В соцсети Х он разместил пост о том, что президент США Дональд Трамп сегодня в диалоге в Зеленским «мужественно отстаивал мир», хотя многим это будет «трудно переварить».

«Сильные люди создают мир, слабые люди создают войну», - говорится в публикации Орбана.

Пост премьера Венгрии прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он согласился с высказыванием, написав: «100%».

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоялась 28 февраля. Планировалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных ресурсах, однако глава киевского режима, по словам Трампа, проявил неуважение к США. Встреча закончилась словесной перепалкой, и Зеленский спешно покинул Белый дом.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Венгрия #Виктор Орбан
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