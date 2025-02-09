Лимаренко заявил о подготовке к разгрузке судна на мели у Сахалина

Местные власти совместно с транспортной прокуратурой, пограничниками и МЧС России работают над тем, чтобы не допустить экологической катастрофы и своевременно разгрузить севшее на мель на Сахалине китайское судно, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. На данный момент сообщений о состоянии судна и разливе топлива нет.

«Мы готовимся к тому, чтобы создать условия и забрать все углеводороды, что находятся на корабле... Мы ожидаем решения капитана корабля, капитан порта наблюдает за событиями», - пояснил в беседе со «Звездой» глава региона.

Он добавил, что экипажу танкера, всего на борту находятся 20 человек, ничего не угрожает.

Напомним, сейчас подойти к судну невозможно из-за сильного шторма. Ожидается, что завтра во второй половине дня погода наладится, и водолазы смогут приступить к работе по оценке степени повреждений танкера.