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Лимаренко заявил о подготовке к разгрузке судна на мели у Сахалина

Сейчас к судну невозможно подойти из-за сильного шторма, погода должна наладиться завтра во второй половине дня.
Елизавета Кондрикова 2025-02-09 09:08:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Местные власти совместно с транспортной прокуратурой, пограничниками и МЧС России работают над тем, чтобы не допустить экологической катастрофы и своевременно разгрузить севшее на мель на Сахалине китайское судно, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. На данный момент сообщений о состоянии судна и разливе топлива нет.

«Мы готовимся к тому, чтобы создать условия и забрать все углеводороды, что находятся на корабле... Мы ожидаем решения капитана корабля, капитан порта наблюдает за событиями», - пояснил в беседе со «Звездой» глава региона.

Он добавил, что экипажу танкера, всего на борту находятся 20 человек, ничего не угрожает.

Напомним, сейчас подойти к судну невозможно из-за сильного шторма. Ожидается, что завтра во второй половине дня погода наладится, и водолазы смогут приступить к работе по оценке степени повреждений танкера.

 

#сахалинская область #Валерий Лимаренко #сахалин #грузовое судно #наш эксклюзив #Нефтепродукты #невельск
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