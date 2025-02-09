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Севший на мель китайский танкер сняли на видео с берегов Сахалина

Специалисты не могут подойти к судну из-за сильного шторма, приступить к работам смогут завтра днем.
Елизавета Кондрикова 2025-02-09 08:45:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Специалисты не могут принять решение по разгрузке или снятию с мели севшего на Сахалине иностранного судна, так как не могут подойти к нему из-за плохих погодных условий. На кадрах с места происшествия заметен сильный ветер и снегопад.

Ориентировочно работы можно будет начать завтра, 10 февраля, днем. К этому моменту к месту должны пригнать необходимые плавсредства с боновыми ограждениями.

Точной информации о состоянии судна нет, члены экипажа не передавали никакой информации по этому вопросу. Отмечается, что судно имеет двойное дно.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером, когда судно снималось с якоря. Оно загружено нефтепродуктами, есть риск разлива топлива. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел в Невельском районе режим повышенной готовности.

#Россия #сахалинская область #происшествие #сахалин #грузовое судно #наш эксклюзив #Нефтепродукты
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