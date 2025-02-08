Грузовое иностранное судно село на мель на Сахалине

На Сахалине в Невельском районе грузовое иностранное судно село на мель. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается», - утверждает пресс-служба ведомства.

По информации спасателей, сейчас решается вопрос о снятии судна с мели. Уточняется, что инцидент произошел южнее порта Невельск.

Невельск - город-порт на Дальнем Востоке России, располагается в примерно 90 км от Южно-Сахалинска. Город назван в честь мореплавателя и русского адмирала Геннадия Невельского. Невельск известен тем, что это один из трех портов, где селятся сивучи во время межсезонных миграций. Животное является одним из символов города и изображен на гербе.