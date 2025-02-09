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Бойцы показали новые кадры ожесточенных боев за Дзержинск

Штурмовые подразделения ВС РФ освободили Дзержинск 7 февраля 2025 года.
Ян Брацкий Варвара Шрадер 2025-02-09 09:03:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы ВС РФ, штурмовавшие Дзержинск в Донецкой народной республике, передали военкору «Звезды» Варваре Шрадер новые кадры уличных боев. Их снимали с дрона-разведчика. На видео уничтожение техники боевиков и позиций националистов в полуразрушенных зданиях.

Напомним, подразделения группировки войск «Центр» штурмовали Дзержинск пять месяцев. За это время противнику нанесен значительный урон. Украинские боевики потеряли свыше 70% личного состава всей своей группировки, а это более 26 тысяч человек.

Суточные потери ВСУ составляли до 200 боевиков убитыми и ранеными. Более 240 вражеских танков сожжены, уничтожены свыше 340 орудий и минометов.

Дзержинск самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. Минобороны РФ сообщило об освобождении города 7 февраля 2025 года. Взятие Дзержинска открывает дорогу для освобождения Константиновки. 

Ранее Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным выполнением боевых задач. Слова благодарности адресованы командованию и личному составу 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригадам.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #Дзержинск #наш эксклюзив #Белоусов
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