Бойцы ВС РФ, штурмовавшие Дзержинск в Донецкой народной республике, передали военкору «Звезды» Варваре Шрадер новые кадры уличных боев. Их снимали с дрона-разведчика. На видео уничтожение техники боевиков и позиций националистов в полуразрушенных зданиях.

Напомним, подразделения группировки войск «Центр» штурмовали Дзержинск пять месяцев. За это время противнику нанесен значительный урон. Украинские боевики потеряли свыше 70% личного состава всей своей группировки, а это более 26 тысяч человек.

Суточные потери ВСУ составляли до 200 боевиков убитыми и ранеными. Более 240 вражеских танков сожжены, уничтожены свыше 340 орудий и минометов.

Дзержинск самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. Минобороны РФ сообщило об освобождении города 7 февраля 2025 года. Взятие Дзержинска открывает дорогу для освобождения Константиновки.

Ранее Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным выполнением боевых задач. Слова благодарности адресованы командованию и личному составу 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригадам.