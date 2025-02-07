Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Дзержинск

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ, которые освободили город Дзержинск Донецкой Народной Республики.

Заслуженные поздравления от Белоусова адресованы командованию и личному составу 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригад. Отмечено успешное выполнение боевых задач личным составом бригады при освобождении Дзержинска.

Напомним, что оборонное ведомство сообщило об освобождении города сегодня, 7 февраля 2025 года. В Минобороны подчеркнули, что взятие Дзержинска открывает дорогу для освобождения Константиновки. Город является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.