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Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Дзержинск

Российская армия освободила город сегодня, 7 февраля 2025 года. Дзержинск взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр».
2025-02-07 19:40:17
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ, которые освободили город Дзержинск Донецкой Народной Республики.

Заслуженные поздравления от Белоусова адресованы командованию и личному составу 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригад. Отмечено успешное выполнение боевых задач личным составом бригады при освобождении  Дзержинска.

Напомним, что оборонное ведомство сообщило об освобождении города сегодня, 7 февраля 2025 года. В Минобороны подчеркнули, что взятие Дзержинска открывает дорогу для освобождения Константиновки. Город является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #освобождение #Дзержинск #поздравление #Андрей Белоусов
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